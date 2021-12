Festa no Barradão tem 5 mil torcedores, música e ex-ídolos

Cerca de 5 mil rubro-negros fizeram a festa no Barradão, na noite desta sexta-feira, 18, na apresentação oficial dos três reforços do clube: o zagueiro Victor Ramos, 26 anos, e os atacantes Kieza, 29, e Dagoberto, 32.

Em um palco voltado para as arquibancadas e montado no gramado, a celebração teve direito a discursos de atletas e dirigentes, além de música ao vivo, com a banda Di Varanda e o cantor da Guig Ghetto, Falcão. Também estiveram presentes os ex-centroavantes André Catimba, ídolo do Vitória nos anos 70, e Rick, nos 80.

"Desde que desembarquei, na quarta-feira, o carinho da torcida me emocionou e me deixou ainda mais motivado para ajudar o Vitória. Não vai faltar garra em campo", disse o capixaba Kieza, que defendeu o Bahia de julho de 2014 a dezembro de 2015.

Já o paranaense Dagoberto, que está sem jogar desde que deixou o Vasco há sete meses, afirmou: "Vim aqui para recomeçar minha história no futebol. Estou muito feliz".

Victor Ramos, por sua vez, era o mais empolgado. Soteropolitano e rubro-negro de infância, começa agora sua terceira passagem pelo clube. "Estamos juntos, nação Rubro-negra! Viemos para vencer", bradou.

O presidente Raimundo Viana finalizou: "Esta é a resposta para quem pensou que nós éramos pequenos".

