Ferrari ganha vaga de titular no Leão

Fama de galã na Argentina, solteiro em Salvador e maravilhado com o Carnaval da capital baiana. Mesmo assim, o que mais arrancou sorrisos do zagueiro Jonathan Ferrari foi o colete de titular, credenciando-o para ser titular na partida do próximo sábado, contra a Juazeirense, em Pituaçu. O gringo herda a vaga de Luiz Gustavo, expulso na rodada anterior.



Com quatro partidas no ano, apenas uma como titular, Ferrari já marcou dois gols, mas assegurou que está longe do seu melhor futebol. Para ele, é preciso regularidade e desafios maiores pela frente.



"Joguei pouco. Quero jogar mais para me adaptar ao futebol daqui. Preciso de partidas mais difíceis. Catuense é uma equipe boa, mas prefiro enfrentar Flamengo e outros clubes. Estou ansioso pela Copa do Brasil e o Brasileirão. Sei que há times com desafios maiores", assegura Ferrari.



Atualmente, o Vitória conta com sete zagueiros e todos já atuaram temporada. Defendi e Luiz Gustavo são os titulares, mas outros atletas como Matheus Salustiano, Dão e Vinícius já estiveram entre os onze preferidos do técnico Ney Franco.



Para Ferrari, sua vez está perto de chegar, mas confessa que o próximo duelo ainda não é a confirmação de seu lugar entre os titulares. "O titular é Luiz Gustavo, suspenso. Entro mais uma vez para ajudar e conquistar meu espaço. Nosso treinador sabe o momento certo de cada um. Temos muitos zagueiros bons e acho que qualquer um tem condição de ser titular. Bom pra mim que terei outra chance", afirma o gringo.



Além da função de defensor, Ferrari gosta de fazer gols. Um deles foi justamente contra a Juazeirense, próximo adversário. Além dele, Matheus Salustiano foi o outro zagueiro que já balançou a rede no ano.



"Zagueiro tem poucas oportunidades e não pode deixar escapar quando tem a chance", disse Ferrari.



Galã



Diferentemente da fama que teve na Argentina, de Bad Boy, Ferrari quer construir outra reputação aqui na Bahia, uma terra difícil para quem pretende se comportar. Mesmo assim, o argentino garante que seu foco é apenas o trabalho, pelo menos por enquanto...



"O clima daqui é bom. Já me adaptei. Aquela confusão toda foi um acontecimento na Argentina. Cheguei aqui para trabalhar. A vida privada é privada. Estou solteiro, mas tranquilo. Meu foco é exclusivamente o Vitória", disse.



Mesmo com tanto foco direcionado ao Rubro-Negro, Ferrari não escondeu que gostou de sair em Salvador, principalmente no início deste mês. "Muito bom. Gostei muito do carnaval. Fui um dia na rua e não conhecia. Muita gente bonita, né? Eu moro longe (Praia do Flamengo) e não posso ir muito na Pituba ou na Barra. Estou muito caseiro aqui", completou o galã retraído.

adblock ativo