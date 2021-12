Fernando Neto desfalca o Vitória contra a Chapecoense

O Vitória não poderá contar com o meia Fernando Neto para o jogo de sábado, 17, contra a Chapecoense, em Santa Catarina. O jogador sentiu um desconforto na coxa esquerda após o treinamento e foi poupado pelo técnico Eduardo Barroca na relação de atletas que viajam para a região sul do país (confira abaixo).

Nesta quinta-feira, 15, no CT Manoel Pontes Tanajura, o comandante realizou o último treinamento em Salvador antes do embarque. As atividades consistiram em um trabalho tático e treinamento de bolas paradas. Além disso, Barroca ainda passou uma série de instruções defensivas e ofensivas sobre o próximo adversário do Leão.

Os jogadores que não participaram dos trabalhos com técnico rubro-negro, treinaram no campo 2 com o assistente Felipe Lucena.

A novidade entre os relacionados é o volante Lucas Cândido, recuperado de dores no tornozelo. Integrado, o lateral-direito Van participou normalmente das atividades mas foi poupado da lista que enfrentará a Chapecoense.

O Leão encerrará a preparação na tarde desta sexta-feira, 16, em Chapecó. Vitória e Chapecoense se enfrentam no dia seguinte, às 16h, na Arena Condá, em duelo válido pela 16ª rodada da Segundona.

