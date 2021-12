Fernando Miguel volta a treinar após lesão

O arqueiro rubro-negro que protagonizou jogos do Leão na temporada e ficou marcado pelas boas defesas em cobranças de pênalti, voltou às atividades nesta quarta-feira, 30, após um longo período lesionado.

Fernando Miguel se recuperou de uma lesão muscular. Durante o período de treinamento da equipe ele pedalou por 15 minutos em bicleta ergométrica na academia de musculação e caminhou por 15 minutos em torno do campo do estádio Manoel Barradas.

Treino

O Vitória realizou coletivo nesta quarta, no gramado do Barradão, se preparando para o clássico Ba-Vi do sábado, 30, na Arena Fonte Nova. O técnico Vagner Mancini comandou o treinamento em duas etapas. Primeiramente, foram realizados trabalhos de finalização. Depois, o treinador do Rubro-Negro comandou uma atividade de ataque contra defesa.

Rhayner só participou da primeira parte das atividades no treino desta quarta. O fisiologista Valter Abrantes disse que o atleta ficou muito desgastado no jogo contra o Paysandu, e ficou combinado de diminuir a carga de treinamento dele.

Na quinta-feira, 1º, às 15h, será realizado mais um treinamento no estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu) que será fechado para a imprensa. Já na sexta-feira, 2, o último treinamento será realizado no Barradão, pela manhã. Em seguida, os atletas irão se concentrar na chácara Vidigal Guimarães.

