Fernando Miguel volta a sentir dores e não joga sábado

Durante o treino fechado do Vitória, na tarde desta quinta-feira, 30, no Barradão, o goleiro Fernando Miguel voltou a sentir dores na coxa e foi vetado pelo departamento médico do clube para o duelo contra o América-MG no sábado, 1º, às 16h30, no Estádio do Barradão.

O arqueiro rubro-negro, que saiu machucado na partida contra o Náutico, apresentou melhora na quarta, 29, mas sentiu novamente um desconforto muscular na atividade desta quinta.

O substituto de Fernando Miguel será Gatito Fernández, que atuou como titular no jogo contra o Macaé, na última terça, 28, no Barradão.

