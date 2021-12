Fernando Miguel treina e deve jogar na quinta-feira

Depois de sentir um desconforto muscular durante a partida do último domingo, contra o Grêmio, e mesmo assim se manter em campo no sacrifício, o goleiro Fernando Miguel é nome praticamente certo para defender a meta do Vitória nesta quinta-feira, 16, no duelo das 19h (da Bahia), contra a Chapecoense, fora de casa.

No treinamento desta terça, 14, em Itu, no interior de São Paulo, o arqueiro trabalhou normalmente e viu sua chance de estar em campo diante da Chape crescer bastante. Fernando Miguel tem sofrido com problemas físicos durante a temporada e, neste Campeonato Brasileiro, ficou de fora de nove dos 34 jogos que o Vitória disputou. O atacante Tréllez, poupado do treino de segunda-feira, foi outro a participar da atividade deste terça e está apto a atuar.

Em compensação, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o zagueiro Kanu e o volante Fillipe Soutto, suspensos. Por outro lado, ele terá a volta de atletas que não estiveram à disposição para encarar o Tricolor gaúcho: o zagueiro Wallace, por questão contratual, além dos meio-campistas Yago e Uillian Correia, que cumpriram suspensão em Caxias do Sul.

“Quando um jogador como eu fica suspenso, a gente fica chateado. Mas temos jogadores à altura para substituir. Estou retornando e vou tentar fazer uma grande partida contra a Chapecoense, que é um jogo decisivo, mais uma final para nós”, afirmou Uillian Correia antes da atividade desta terça, em Itu.

E o time?

Com os retornos e desfalques a somar, Mancini tem algumas opções para armar o time para o confronto em Chapecó. Uma delas é manter o esquema com três volantes (Ramon, Correia no lugar de Soutto e José Welison) e apenas promover a entrada do meia Yago no lugar do atacante Neilton, que não vive fase das melhores.

Caso a decisão seja por um esquema um pouco mais ousado, Neilton pode ser mantido ao lado de Yago. E Ramon, que vem atuando como volante, seria recuado para a zaga. Assim, o garoto Bruno Bispo, titular no embate com o Grêmio, voltaria a figurar no banco de reservas.

