Fernando Miguel será camisa 1 do Leão na estreia do Baianão

A posição de goleiro é a que tem menos rotatividade nos clubes. Conquistar a titularidade embaixo da trave é como se fosse um título individual para os arqueiros, principalmente quando você é a terceira opção numa equipe.

Fernando Miguel está passando por isso no Vitória. De terceiro reserva, ele passará a ser titular no domingo, 1º, diante do Bahia de Feira, na estreia pelo Campeonato Baiano, e fará sua primeira partida num jogo oficial com o time principal.

Chance agarrada que ele não quer dar rebote e perdê-la. "Vou procurar corresponder sem pensar no depois. Quando Wilson e Gatito voltarem, a decisão [sobre quem joga] vai ficar na mão do professor", falou.

A titularidade foi conquistada em função das ausências de Gatito e Wilson, mas o martelo foi batido pelo técnico Ricardo Drubscky após as ótimas defesas praticadas pelo gaúcho no triunfo sobre o Moto Club, no último domingo, 25, pela Supercopa Maranhão.

Na Toca do Leão desde 2013 - retornou ao Juventude em 2014 para disputar o Gauchão e voltou depois para o Leão -, Fernando Miguel não esconde que estava ansioso por esse momento. "Demorou. Não tenho como negar. Todo mundo quer participar do grupo, quer estar jogando. Mas todo mundo tem que estar preparado para quando a oportunidade surgir. Ela pode demorar ou pode ser rápida. No meu caso, precisou de mais de um ano", avaliou o jogador de 29 anos.

