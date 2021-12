Fernando Miguel renova contrato com o Vitória por dois anos

O goleiro Fernando Miguel, destaque da equipe do Vitória até o início da Série B, renovou contrato com a equipe até 2017. Clube e atleta chegaram a um acordo nos últimos dias e o jogador permanecerá a disposição por mais duas temporadas.

O Vitória, através de sua assessoria, disse apenas que o jogador e o clube estão na fase final de negociações e falta apenas a assinatura do goleiro.

Fernando Miguel chegou à Toca do Leão no ano de 2013, mas só teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho neste ano. Muitos elogiado pelos torcedores, era um dos poucos destaques daquele time ainda desasjustado, que disputou o campeonato baiano, competição em que o Vitória saiu eliminado pelo Colo-Colo, perdendo por dois a zero, em pleno estádio Barradão.

O arqueiro de 31 anos e 1,91 m ficou marcado pelas boas partidas e por salvar o Rubro-Negro de resultados negativos, além das boas defesas de cobranças de pênaltis.

adblock ativo