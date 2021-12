Fernando Miguel renova com Vitória até o fim de 2016

O goleiro Fernando Miguel renovou contrato com o Vitória até o fim de 2016. A informação foi confirmada pela diretoria do rubro-negro nesta sexta-feira, 11.

Destaque no começo da temporada, o arqueiro se lesionando e perdeu a titularidade para o paraguaio Gatito Fernández. Ele voltou a jogar nos dois últimos jogos da temporada, entrando nos minutos finais contra o Luverdense, na Arena fonte Nova, e Santa Cruz, no Arrruda, em Recife (PE).

Sobre a renovação com outros atletas, o vice-presidente do Vitória, Manoel Matos, afirmou, durante coletiva, que há interesse do clube em manter a base do atual elenco e comentou sobre a situação de Escudero.

"Sobre a situação de Escudero, existe interesse do clube e do jogador em renovar o contrato. Existe sim uma dívida a ser paga com os interlocutores do jogador e esperamos contar com Escudero no ano que vem", disse Manoel, em nota divulgada pelo clube.

