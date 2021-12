Fernando Miguel quer Vitória ligado contra o lanterna do Baianão

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano - quatro jogos e quatro triunfos - o líder Vitória enfrenta, nesta quinta-feira, 2, em Pituaçu, o Galícia, lanterninha da competição com apenas um ponto.

Mesmo com tarefa teoricamente fácil, o goleiro Fernando Miguel pede um Vitória ligado para a partida. "Todas as partidas, independente de quem for, se está em primeiro no brasileiro ou em último no Campeonato Baiano (merecem atenção). O que torna o jogo fácil somos nós mesmo e a forma em que encaramos a partida", disse o jogador em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.

Além de ser o único time no torneio estadual que venceu todos os jogos, o rubro-negro é líder de seu grupo na Copa do Nordeste e já está classificado para a fase seguinte da Copa do Brasil.

No entanto, as atuações do time vêm sendo bastante criticadas pela torcida. Fernando Miguel então comentou sobre a cobrança dos rubro-negros, lembrou que o time foi formado recentemente justificou que o time precisa de tempo para apresentar um futebol mais vistoso.

"Acho que é o papel do torcedor. Ele sempre quer ver sua equipe bem. Quer sempre sua equipe vencendo. E estamos vencendo. É uma equipe com 70%, 80% do plantel novo. Então a gente precisar respeitar um pouco o processo do futebol [...] a evolução vem sempre vindo com os resultados", destacou o goleiro.

adblock ativo