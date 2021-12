Fernando Miguel pode recuperar titularidade contra Figueira

Dono da camisa 1 e capitão da equipe, o goleiro Fernando Miguel tem chance de recuperar a titularidade no próximo sábado, 30, contra o Figueirense, em Florianópolis, pelo Brasileirão.

Ele completa nesta terça-feira, 25, exatamente um mês sem jogar. No dia 26 de junho, contra a Ponte Preta, no Barradão, sofreu uma lesão muscular que o tirou do time. Nas cinco rodadas seguintes do Brasileirão, foi substituído por Caíque.

Fernando Miguel está recuperado há uma semana, mas ainda vinha readquirindo a melhor forma física nos treinos. Agora, está 100% fisicamente e pronto para voltar.

Outro titular que foi desfalque na derrota para o Santos e agora retorna ao time é o atacante Marinho. O técnico Vagner Mancini comemora os reforços: "Fernando está liberado e já vai integrar normalmente o elenco. Marinho volta também, é uma peça diferente, que dá velocidade e intensidade ao nosso jogo".

