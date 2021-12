Fernando Miguel está fora dos próximos dois jogos

O momento é difícil para Fernando Miguel. Não por conta da parte técnica, que continua em uma das melhores fases da carreira, mas pela série de lesões que o atleta do time rubro-negro baiano tem enfrentado. Após ficar de fora em duas partidas por contusão, ele voltou no jogo do Vitória contra o Ceará no último sábado, 8, na Arena Castelão, pela Série B do Brasileirão, e saiu aos 8 minutos do primeiro tempo sentindo dores na coxa esquerda, mesma região que havia machucado anteriormente.

O jogador realizou exame de ressonância magnética, que confirmou um edema muscular na coxa em um lugar diferente da contusão sofrida contra o Náutico, no final de julho, em jogo na Arena Pernambuco. O arqueiro rubro-negro vai precisar ficar, pelo menos, duas semanas fora dos gramados. O clube informou no site oficial que Fernando não enfrenta o Santa Cruz, na próxima sexta, 14, e o Sampaio Corrêa, no dia 22.

"Ele não tinha queixas antes do jogo contra o Ceará. Infelizmente, apresentou uma dor súbita na região posterior da coxa esquerda, a mesma da dor prévia, ao chutar o tiro de meta. Pensei que era no mesmo local. Entretanto, ao examinarmos o atleta, eu e o fisioterapeuta Clício Alves, verificamos que se tratava de um local diferente. Por isso solicitamos a ressonância magnética", revelou o médico Marcelo Côrtes ao site do rubro-negro.

Assim, o goleiro acumula duas lesões em um mês. Na partida contra o Ceará, ao sentir dores e constatar a contusão, Fernando Miguel já demonstrava preocupação e frustração, chegando a ficar com os olhos cheios de lágrimas no banco de reservas do Leão ao ser substituído no início do jogo. Ele vai fazer tratamento de reabilitação para lesão muscular.

