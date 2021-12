Fernando Miguel e Maicon podem voltar no sábado

Após o triunfo de domingo por 2 a 0 sobre o arquirrival, o plantel do Vitória recebeu folga nesta segunda-feira, 14. Na tarde desta terça, 15, retoma as atividades na Toca do Leão visando ao jogo de sábado, fora de casa, contra o Flamengo de Guanambi, pelo duelo de ida das quartas de final do Baianão.

As novidades devem ficar por conta do goleiro Fernando Miguel e do lateral direito Maicon Silva, que estão praticamente recuperados de lesão. Fernando recuperaria a posição ocupada pelo jovem Caíque contra o Bahia. Já Maicon disputaria a titularidade com José Welison, que agradou ao técnico Vagner Mancini.

