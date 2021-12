Fernando Miguel é liberado e Tiago Real deve ser única baixa

Para definir a equipe que vai a campo sábado, 26, às 18h30, no Barradão, quando precisa vencer o Flamengo de Guanambi para avançar à semifinal do Campeonato Baiano, o Vitória vive a expectativa sobre quatro atletas que estão no departamento médico. E a tendência é que tenha boa notícia com relação a três deles.

A exceção deve ser o meia Tiago Real, que sentiu uma contusão muscular e seguirá em avaliação até sexta, quando terá uma definição se poderá jogar. Se for vetado, Arthur Maia e Leandro Domingues, meias de características mais ofensivas do que Real, disputarão a vaga.

Por outro lado, o volante Willian Farias e os atacantes Vander e Marinho devem ser liberados para a partida. O primeiro teve uma leve contusão muscular. Os outros dois não tiveram lesão detectada. Marinho sente dores devido a uma pancada no tornozelo. Vander está com um pequeno desconforto na panturrilha. O trio tem boas chances de voltar aos treinos normais na quinta-feira, 24.

Eles vão se juntar ao goleiro e capitão Fernando Miguel, que está de volta após ser desfalque por três jogos. Outras boas novas são as estreias confirmadas do zagueiro Victor Ramos e do centroavante Kieza.

Já Dagoberto, também recém-contratado, ainda se recondiciona fisicamente e vai demorar cerca de três semanas para estrear no Leão.

