Fernando Miguel e Caíque acumulam falhas e não passam confiança

Na véspera de começar a participação do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2018, a competição mais importante no calendário rubro-negro, Vagner Mancini tem alguns problemas para resolver. O primeiro deles, ao menos por ordem de escalação, é no gol.

Quem será o goleiro titular do Leão na Série A? Fernando Miguel e Caíque, os dois que tiveram oportunidades até aqui, estão longe de viver boa fase na temporada.

A falha mais recente foi de Caíque, quarta-feira, contra o Internacional. O camisa 23 levou um frangaço, aos 44 minutos do segundo tempo, e o time terminou derrotado por 2 a 1.

A escalação de Caíque na partida, inclusive, pegou muita gente de surpresa. Até então, ele havia jogado apenas nas partidas em que Fernando Miguel estava lesionado ou precisava ser poupado.

Depois da derrota no Beira-Rio, Vagner Mancini explicou que, dessa vez, a mudança na meta rubro-negra aconteceu por opção. Tanto que Fernando Miguel viajou com time e ficou à disposição no banco.

“[Caíque] fez grande jogo, entrou na equipe hoje por opção minha. Talvez fosse escolhido o melhor do jogo, mas, infelizmente, no finalzinho tomou o gol”, contou Mancini.

O treinador também comentou sobre a falha, e mostrou apoio ao goleiro rubro-negro.

“Caíque está arrasado porque tomou um gol que normalmente não tomaria. Ele está chateado, mas a gente tem que entender que faz parte. Temos que dar apoio ao goleiro. A gente tem que abraçar o jogador e dar a confiança necessária”, argumentou o treinador, em defesa do goleiro jogador pelo Vitória.

Fato é que esse não foi o primeiro erro de um goleiro do Vitória em 2018. O próprio Caíque já havia falhado no triunfo do time por 3 a 2 diante do Bahia de Feira, pela semifinal do Campeonato Baiano.

Um jogo antes, foi Fernando Miguel quem irritou o torcedor ao sair mal do gol em cobrança de escanteio e ceder o empate ao mesmo Bahia de Feira, no jogo de ida da semifinal.

Em meio a isso, Caíque ainda vive uma indefinição contratual. Já que seu vínculo com o Rubro-Negro se encerra em setembro. Hoje, por lei, o arqueiro de 20 anos está apto para assinar um pré-contrato com outro clube e deixar a Toca do Leão sem custos ao fim do seu contrato. O Vitória, no entanto, já sinalizou ao empresário do goleiro que pretende renovar o vínculo com o camisa 23.

Defesa exposta

O mau momento dos goleiros acompanha um começo de temporada ruim do sistema defensivo rubro-negro. Até aqui, são 28 gols sofridos em 24 partidas na temporada. Média superior a um gol por jogo.

Apenas em seis partidas em 2018 o time terminou os 90 minutos sem sofrer um gol. Vitória da Conquista, Bahia de Feira, Globo-RN, Corumbaense, Jacuipense e Bragantino foram as equipes que não balançaram a rede do Leão ao longo de um confronto.

Neste sábado, 14, começa o Brasileirão e, com ele, virão jogos mais complicados, contra adversários mais qualificados que os enfrentados até aqui.

Mancini precisa corrigir as falhas defensivas para não repetir o desempenho do ano passado, quando o time teve a defesa mais vazada da Série A, ao lado do Sport, com 58 gols sofridos ao longo das 38 rodadas da competição.

O primeiro passo pode ser definindo um goleiro titular para a partida contra o Flamengo, pela primeira rodada da Série A, no Barradão.

Treino e desembarque

Na manhã desta quinta-feira, 12, o Leão treinou no CT do Grêmio e à tarde retornou a Salvador. Na chegada, Willian Farias falou sobre estrear na Série A em um momento complicado, já que o Leão vem de três derrotas.

“A gente tem que sacudir a poeira, juntar os cacos e começar bem”, resumiu.

