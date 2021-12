Fernando Miguel defende pênalti, Vitória bate o Coritiba e deixa o Z-4

A saga do Vitória como visitante indigesto neste Brasileirão segue com toda a força. Após tirar a invencibilidade do Corinthians, foi a vez do Coritiba, no Couto Pereira, sentir a força do bote mortal do Leão, nesta segunda-feira, 28, ao vencer o jogo por 1 a 0.

Kanu fez o gol que deu muita mais do que os três pontos ao Rubro-Negro. A equipe de Vagner Mancini finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento, e agora é o 16º colocado.

A partida foi pegada. O Leão tomou pressão. Fernando Miguel pegou pênalti, teve bola na trave, gol anulado. Três expulsões. Mas o Vitória só joga por uma bola, o suficiente para sair vitorioso fora de casa.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante truncado, com as duas equipes lutando pela bola e tentando sair nos contra-ataques.

Mas, ainda assim, o Coritiba teve um gol anulado aos 11 minutos, de Rafael Longuine. E, 8 minutos depois Alecsandro tentou fazer de mão, mas o juiz viu.

A primeira chance do Vitória só apareceu aos 36, com David. O atacante partiu em velocidade, invadiu a área do Coxa e chutou em cima de Wilson.

Aos 41, Rildo invadiu a área do Vitória e tocou para trás. Ramon deu carrinho com os braços abertos e acertou a bola. O árbitro marcou pênalti. Rafael Longuine bateu no canto direito de Fernando Miguel, que defendeu.

Na volta do intervalo, o Coxa veio ainda mais ousado e, consequentemente, mais aberto. Tudo o que Mancini queria.

O Coritiba até criou boas chances com Dodô, Rildo, Alan Santos, Longuine, mas ou Fernando Miguel defendeu ou a zaga tirou.

E o castigo do alviverde veio à galope. Aos 22 minutos Rildo cabeceou para trás. A bola caiu nos pés de Patric que, dentro da área, ajeitou para Ramon. O Volante chutou, Wilson defendeu, e, no rebote, Kanu só fez empurrar para o fundo do gol.

O Coritiba se desesperou, Marcelo Oliveira botou o time pra frente, mas as chances de reação foram embora com a expulsão do zagueiro Márcio.

Coritiba 0 x 1 Vitória - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Quando: Segunda-feira, 28, às 20h

Gols: Kanu, 22’ do 2ºT (V)

Árbitros: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (trio de São Paulo)

Cartões amarelos: Alecsandro e William Matheus (C) / Juninho e Ramon (V); Cartão vermelho: Márcio e Anderson (C) / Yago (V)

Coritiba - Wilson; Léo (Dodô), Márcio, Walisson Maia e Willian Matheus; João Paulo (Henrique Almeida), Alan Santos, Rafael Longuine e Iago (Anderson); Rildo e Alecsandro. Técnico: Marcelo Oliveira.

Vitória - Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho (Danilinho); Ramon, Uillian Correia e Yago; Neilton (Filipe Soutto), David (Patric) e Santiago Trellez. Técnico: Vagner Mancini.

