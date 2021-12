Fernandes fala sobre seca de gols: "Faço o trabalho sujo"

O atacante Lucas Fernandes foi finalmente apresentado nesta quarta-feira, 2, à imprensa como novo atleta do Vitória, após fazer sua estreia com a camisa do clube na última segunda, ao entrar no segundo tempo da derrota fora de casa contra o América-MG.

Apesar de atuar mais avançado, o jogador de 24 anos passa por uma grande seca de gols na carreira. O último tento marcado por Fernandes foi em 29 de julho de 2016, pela Série B, quando estava no Avaí, em uma partida contra o Vila Nova.

De lá para cá, são 59 jogos no qual Fernandes atuou e acabou não balançando as redes. Após o jogo contra o Vila Nova, o atacante jogou mais duas partidas pelo Avaí e outras 20 pelo Atlético-PR em 2016. Já em 2017, foram 16 jogos pelo Fluminense e outros 14 pelo Atlético-PR sem marcar. Este ano, foram seis jogos pelo Paraná e o último pelo Vitória sem marcar.

Segundo Fernandes, é importante que um atacante esteja sempre fazendo gols, mas diz que sua principal característica é criar situações de gol para os companheiros, ficando com o "trabalho sujo" na partida.

Segundo Fernandes, é importante que um atacante esteja sempre fazendo gols, mas diz que sua principal característica é criar situações de gol para os companheiros, ficando com o “trabalho sujo” na partida.

“Acho que o homem que tem que ser cobrado para fazer gol é o centroavante. É quem está dentro da área o tempo inteiro. Sou o cara que faz o trabalho sujo de criar situações de gol. Claro que vou procurar o gol também. Mas eu procuro criar muitas situações de gols para os meus companheiros. Bom passe, boa assistência, bom drible. Essas são minhas principais características”.

Cobrança do elenco

Sobre a má fase do Leão no Brasileiro, conquistando apenas um ponto em três jogos, Fernandes garantiu que o grupo sabe que precisa melhorar para tirar o time dessa situação.

“Sabemos que precisamos fazer mais. Vamos tentar reverter essa situação o mais rápido possível”.

Por questão contratual, Fernandes não poderá fazer sua estreia diante do torcedor rubro-negro no domingo, quando o Vitória enfrenta o Fluminense no Barradão. Apesar de ter debutado na derrota diante do América-MG, o atacante ficou feliz por sua atuação na partida.

“Foi um jogo difícil e a gente acabou perdendo. Particularmente, acredito que pude fazer uma boa partida, mas nada disso pôde evitar a derrota. Fico feliz com minha chegada, quero agora dar continuidade ao meu trabalho. Espero que com isso possa ficar cada vez mais confiante, mais adaptado para desempenhar minha função”.

Essa não é a primeira passagem de Fernandes pela Toca do Leão. Em 2012, quando estava ainda nos juniores, o jogador passou um período como atleta do Vitória.

“Vim fazer um teste com uma equipe da minha cidade (União dos Palmares, de Alagoas). Fiquei aqui dois meses. Joguei um estadual emprestado ao Redenção, e quando acabou o contrato, optei por ir embora”.

Na atividade desta quarta na Toca, o técnico Vagner Mancini teve uma longa conversa com os atletas que estiveram em campo na derrota para o América-MG. Depois, comandou um treino tático com todo o elenco. As novidades foram as presenças dos atacantes Luan e Júnior (ex-Todinho), que estavam no departamento médico.

