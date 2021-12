Feminino do Vitória tenta se recuperar no Brasileirão

Após duas derrotas seguidas no Brasileirão A1, a equipe feminina do Vitória visita o xará Vitória de Pernambuco na tarde desta quarta-feira, 17, às 15h, no Estádio Barbosão, em partida válida pela 12ª rodada, em busca de uma recuperação na competição.

As meninas saíram do G-8 (zona de classificação para o mata-mata) com as derrotas para Santos e Ponte Preta. O time baiano ocupa a 10ª colocação, com 11 pontos e 2 gols de saldo. Já o desafiante pernambucano é o 12º com os mesmos 11 pontos mas tem saldo -26.

O último time do G-8 é o São José, com 14 pontos. Corinthians e Santos dividem a liderança com 30 pontos.

adblock ativo