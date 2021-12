Feminino do Vitória goleia o Inter e salta cinco posições no Brasileirão

O time feminino do Vitória conquistou mais um triunfo nesse domingo de dia das mãe, 12, pelo Brasileirão Série A-1. Em partida válida pela oitava rodada, as Leoas Rubro-Negras não só venceram, mas com um resultado contundente para cima do Internacional, no Estádio Universitário da PUCRS, pelo placar de 3 a 0 - gols de Verena, Ronaldinha e Tainara.

Com os três pontos, o Vitória salta cinco posições na tabela de classificação, ocupando o sétimo lugar, com 10 pontos. Esse foi o segundo triunfo da equipe do treinador Lucas Grillo fora do Barradão.

O próximo compromisso das meninas baianas será no sábado, 18, contra o time do Flamengo, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro.

