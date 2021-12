Fellipe Soutto e Patric devem ser titulares contra o Flu

O técnico Vagner Mancini já começou a esboçar os substitutos de Yago e Ramón no time que vai enfrentar o Fluminense no domingo, 10, às 16h, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em treino nesta quarta-feira, 6, na Toca do Leão, Mancini escalou o volante Fellipe Soutto no lugar de Ramón e Patric no meio campo, substituindo Yago. Os jogadores estão fora da partida por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Mesmo com a grande chance de atuar como titular, Patric – que é lateral direito de formação – prefere não dar como certa a escalação.

“Estou confiante, assim como meus companheiros. Dessa maneira é que temos encarado. Estão todos atentos para corresponder quando for chamado, fazer o melhor ou, no mínimo, igual a quem começa as partidas. Um só pensamento, manter a regularidade e dar mais qualidade, um pouco mais de vontade quando entra no segundo tempo, quando começa a baixar o nível físico. A gente tem entrado para conquistar os resultados juntos”, discursou.

Uma vitória diante do clube do Rio de Janeiro seria extremamente bem-vinda ao Rubro Negro, que, já fora da zona de rebaixamento– mas com os mesmos 25 pontos da Chapecoense, que ocupa o 17º lugar na tabela – quer se afastar ao máximo da degola.

“De uma escada que tem muitos degraus, foi um pequeno passo. Vamos em busca do segundo e assim sucessivamente. Estamos felizes. A gente sabe que a regularidade, a concentração, o dia a dia vão ter que ser cada vez mais fortes. Às vezes, chega e não consegue manter. Temos que manter. É o mais difícil. Tem que trabalhar. Assim que a gente encara a tabela. Saímos, mas precisamos mais e mais molhar a sementinha para que ela cresça”, disse o jogador.

Mais opções no ataque

Se até o meio campo o time parece mais definido, na parte da frente Mancini tem algumas opções. Uma delas é o atacante Kieza, que já está recuperado de uma cirurgia no ombro e está liberado para jogar. O treinador, no entanto, continuou utilizando o trio Neilton, David e Santiago Tréllez como titulares no treino.

