Felipe Ximenes decide se fica no Vitória nesta quarta-feira

Depois de levar o técnico Ney Franco, o Flamengo resolveu investir para também tirar do Vitória o gestor de futebol Felipe Ximenes, que trabalhou com Ney, em 2010, no Coritiba.

Na terça-feira, 27, o presidente Carlos Falcão estava em Brasília e somente nesta quarta, 28, ele terá uma conversa com Ximenes, que se encontra com a delegação rubro-negra em Goiânia. A proposta concreta do Urubu foi feita na segunda.

Desde a primeira sondagem, logo após a contratação de Ney Franco pelo rubro-negro carioca, Ximenes garantiu que estava bem no Vitória e que para sair daqui só com algo muito acima do normal. "Sinto que o Vitória é um clube organizado, que nos dá totais condições de desenvolver um trabalho de qualidade e com resultados positivos", falou.

