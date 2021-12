Felipe Gedoz é regularizado e pode estrear contra o Bragantino

O meia Felipe Gedoz, uma das principais contratações do Vitória para esta temporada, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta terça-feira, 28, e está regularizado para estrear no Leão pela Série B.

>>Everton vê melhora no time e projeta: "Vamos comemorar nosso acesso"

O experiente jogador deve ser relacionado por Osmar Loss para o jogo de sexta, 31, contra o Bragantino, no Barradão, válido pela 6ª rodada da Segundona.

Gedoz treina com o grupo desde o final da semana passada, mas ainda não disputou nenhum jogo oficial em 2019.

Preparação

O técnico Osmar Loss comandou mais um treino intenso nesta terça, na Toca do Leão. Enquanto os titulares fizeram um trabalho físico na academia, o comandante observou um coletivo entre os jogadores reservas e o time sub-23.

Recuperados de suas lesões, o atacante Caíque Souza, o lateral Van e o zagueiro Carlos fizeram um trabalho físico, assim como o atacante Wesley, que foi aprovado nos exames. Por outro lado, o atacante Felipe Garcia, com lesão na coxa, ficou no DM.

adblock ativo