Felipe Garcia tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Vitória

Além de Fabrício e Victor Ramos, regularizados na terça-feira, 12, o técnico Marcelo Chamusca terá mais um jogador à disposição para a partida desta quinta, 14, diante do Confiança, às 21h30, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Trata-se do atacante Felipe Garcia, que teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), nesta quarta 13.

O atleta de 28 anos, que pertence ao Nagoya Grampus, do Japão, chega com contrato até o final do ano. Na temporada passada, Felipe Garcia vestiu as cores do Goiás, onde participou de 21 jogos e marcou apenas um gol. Ele ainda acumula passagens por São José-RS, Naestved, da Dinamarca, Brasil de Pelotas-RS, entre outros.

adblock ativo