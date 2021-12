Felipe Garcia se mostra confiante para confronto com o Guarani

Apos encerrar o incômodo jejum de triunfos na temporada, o clima no ambiente do Vitória na Toca do Leão está mais leve. E, para este novo momento no clube, o atacante Felipe Garcia, , em entrevista coletiva na manhã desta quinta, 9, destacou o otimismo do elenco rubro-negro para a sequência da Série B do Brasileirão.

"A gente estava precisando desse triunfo para ter uma semana de confiança. Não que as outras não tenham sido boas. O grupo é bom. Essa semana talvez tenha um alívio, mas sabendo que segunda-feira tem um outro jogo duro pela frente", afirmou.

O atleta, que retornou de lesão recentemente, teve papel fundamental na primeiro triunfo do Leão na competição, dando assistência para o gol de Ruan Levine. Ele falou da vontade de reerguer novamente o clube à elite do futebol nacional.

"Vim para o Vitória com vontade de ganhar, levar esse time para a Primeira Divisão. Tive esse tempo no departamento médico, voltei. Esse ano, essa vontade do grupo todo, essa confiança de poder entrar e contribuir, é importante", garantiu o atacante.

Nessa retomada de confiança do grupo, a base vem tendo papel fundamental. No entanto, apesar da inexperiência, Felipe Garcia disse que o mais importante é o entrosamento e o respaldo que todo o elenco vem recebendo do clube.

"Independentemente da idade estamos sempre evoluindo, aprendendo. Tudo que vivemos temos que passar para frente para quando chegar na hora todo mundo estar bem entrosado e as coisas fluírem naturalmente. A confiança do presidente, diretoria, treinador estão dando para os mais novos, e só o Vitória tem a ganhar com isso", concluiu.

Vitória e Guarani se enfrentam na segunda, 13, às 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela 3ª rodada da Segundona.

