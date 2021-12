Felipe Garcia elogia trabalho de Loss e fala em retomar confiança

Sem ainda ter conseguido pontuar longe de Salvador na Série B, o Vitória buscará neste domingo, 24, a reabilitação e o primeiro triunfo fora de casa, contra o Atlético-GO. Curiosamente, nas duas vezes em que o Leão atuou no campo do adversário, a equipe baiana abiu o placar. No entanto, a consistência defensiva se perdeu e o Rubro-Negro viu os três pontos irem embora.

Na tarde desta sexta-feira, 24, o atacante Felipe Garcia falou em entrevista coletiva na Toca do Leão sobre a irregularidade de desempenho que o time tem apresentado na segunda metade do jogo.

"Às vezes, a gente pode ver a parte emocional, mas é como a gente frisou aqui, é equilíbrio. Quando você sai na frente, a Série B são jogos disputadíssimos. Você tem que ter equilíbrio. São jogos decisivos, ponto corrido cada jogo é uma final. Infelizmente a gente teve essas duas derrotas parecidas, mas a gente está procurando achar nosso ponto para que isso não aconteça mais", lamentou o atleta.

O duelo deste domingo, que será realizado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, marcará a estreia do técnico Osmar Loss. O treinador que chegou a Salvador e foi apresentado no início da semana teve seu trabalho elogiado pelo atacante.

"Nos primeiros dias, são poucos dias de trabalho, mas dá para ver alguns pontos do que ele acha importante. O equilíbrio é um deles, que a gente já vem trabalhando há algum tempo nisso. Treinamos bem essa semana para ter forças para enfrentar o Atlético-GO, que a gente sabe que dentro de sua casa é forte, é uma equipe equilibrada, que dificilmente perde em casa, uma equipe muito competitiva", destacou Felipe Garcia.

Entretanto, não só de estreias será feita a partida válida pela quinta rodada. Voltando de lesão, o meia Ruy poderá fazer seu retorno aos gramados depois de quase dois meses parado. "A gente está falando de um jogador acima da média, de muita qualidade técnica, que acha muito passe entre as linhas. É um ganho que a gente tem em nosso time. Espero que esteja pronto o mais rápido possível", exaltou.

Por fim, Felipe Garcia, que já defendeu as cores do Goiás, o arquirrival do Atlético-GO, pregou respeito ao adversário jogando dentro de seu território. No entanto, o atleta garantiu que o mais importante é retomar a autoconfiança do Rubro-Negro.

"É um time equilibrado dentro de sua casa. Dificilmente alguém rouba ponto lá. A gente tem a nossa situação. A gente entra em nosso campeonato, que é de meio de tabela para cima. A gente precisa resgatar a nossa confiança. O mais importante nesse jogo é pontuar. Vamos concentrados. A gente vai procurar vir de lá com os três pontos", concluiu.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

