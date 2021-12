Felipe Garcia comenta luta do Vitória contra o Z-4

O calvário do Vitória em todo o ano de 2019 parece não ter fim. A equipe que acumulou fracassos durante a temporada não consegue se distanciar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão e segue preocupando a sua torcida com a possibilidade de queda para a Terceira Divisão.

Com 33 pontos e oito jogos a serem disputados, o Leão ocupa a 16° colocação da Segundona, na porta do Z-4, e apenas dois pontos do Figueirense, primeira equipe dentro da temida zona. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 23, o atacante Felipe Garcia afirmou que é preciso relembrar os bons momentos para conseguir os triunfos restantes e evitar a degola.

"Temos que pensar no que foi feito de bom e nos nossos feitos em casa esse ano. Você tem que relembrar isso para obter os êxitos que nos estão faltando. É saber da dificuldade que a gente tem pela frente. Temos força, só depende da gente, e é fazer acontecer", comentou o atacante.

Um dos momentos de instabilidade do Rubro-Negro durante a competição foi a mudança de 'casa'. O Leão iniciou a competição mandando as suas partidas no Barradão e no meio da campanha firmou contrato com a Arena Fonte Nova. Com os maus resultados e o baixo retorno financeiro, o clube se viu obrigado a retornar ao Barradão, onde, segundo Felipe Garcia, "é a casa do Vitória".

"A gente teve essa mudança para o Barradão. Óbvio que o clima e a atmosfera é um pouco diferente. É a casa do Vitória, o torcedor tem costume de vir para o Barradão, é rotina. A vinda para o Barradão nos traz mais força, sabemos da importância que tem aqui, os adversários também sabem como é vir jogar aqui. Temos que tirar o melhor proveito do nosso estádio".

Uma das práticas recorrentes no futebol é o pagamento de bônus financeiros ao elenco, em caso de conclusão de determinadas metas. Felipe Garcia afirmou não existir conversas sobre o assunto no momento.

"Não existe isso. Nossa motivação é representar da melhor forma o Vitória, independente de bônus a mais ou menos. A gente é contratado para fazer o trabalho dentro de campo e, quando isso acontece, você não estipula se vai brigar para cair. Você vem para o clube para trabalhar para fazer o seu melhor. Estamos aqui dentro para representar o Vitória da melhor forma", explicou.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 27, quando enfrenta a Ponte Preta, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo é válido pela 31° rodada da Série B.

adblock ativo