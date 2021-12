FBF antecipa jogo entre Vitória x Juazeirense para sábado

O jogo entre Vitória e Juazeirense, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, foi antecipado para sábado, 15, às 16h, pela Federação Baiana de Futebol (FBF).

A partida, que anteriormente havia sido marcada para domingo, 16, às 17h, teve a data alterada devido a um pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição.

Com a mudança na data do jogo do Leão, a rodada dupla envolvendo Galícia e Catuense e Jacuipense x Serrano, no estádio de Pituaçu, também foi transferida de sábado, 15, para domingo, 16.

