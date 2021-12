"Faz-tudo" Gilson se firma na lateral esquerda do Leão

Antes de se profissionalizar no futebol, o lateral-esquerdo Gilson, hoje no Vitória, teve diversos empregos, como sorveteiro, distribuidor de panfleto e pedreiro, ofício que ele aprendeu com seu pai.

No rubro-negro baiano, segue acumulando funções. A posição já exige dedicação total, afinal, para cumpri-la de forma plena, é preciso atacar e defender com competência. De quebra, Gilson ainda atua como um dos principais garçons da equipe. Em 10 jogos, o atleta emprestado pelo Cruzeiro deu três passes precisos que resultaram em gol.

Pode até parecer pouco, comparando-se ao campeão de assistências, Pedro Ken, que já deu seis passes decisivos. Entretanto, o japa precisou de 20 jogos para chegar à marca. Média de 0,3 assistência por partida, a mesma de Gilson.

"Não tenho problema em servir aos colegas, pois minha maior característica é essa. Já fui até vendedor de sorvete e não vejo nenhum mal nisso (risos). Fazer gol não é o meu forte e prefiro ficar assim mesmo", afirma Gilson, que anotou apenas um tento com a camisa rubro-negra.

Responsa defensivas - O número de assistências do lateral poderia até ser maior, se não fosse a responsabilidade de também marcar o adversário.

"Nós temos um esquema no qual preciso ajudar bastante a defesa. No 4-4-2, minha primeira função é marcar mesmo. Mas, quando tenho oportunidade, vou ao ataque para ajudar os companheiros a fazer os gols", diz Gilson, que cobre as subidas dos meia-atacantes Willie e Tartá, que se revezam no time titular e têm a função de atacar pela esquerda.

O emprego de sorveteiro ajudou no quesito assistência. Por outro lado, o fato de ter sido pedreiro também ajudou Gilson a corrigir um setor tão problemático como foi a lateral esquerda do Vitória em 2012.

Desde o início do ano, o Leão utilizou quatro atletas no setor, mas três deles tiveram problemas. Wellington Saci não se firmou e acabou dispensado. Ele precisou de 24 jogos para fazer duas assistências, uma delas na Série B.

Mansur não comprometeu enquanto esteve dentro de campo, mas conviveu com muitas lesões. Só este ano o atleta sofreu com três contusões que o tiraram do grupo principal. Sem opção, o zagueiro Gabriel atuou em quatro jogos como lateral-esquerdo, até a chegada de Gilson. Ele chegou na semana da partida contra o América-MG e logo viajou para estrear.

A partir daquele momento, agarrou a chance e não deu mais oportunidade para ninguém do elenco. "O fundamental foi a confiança que o grupo e a comissão técnica me deram. Isso foi o fator fundamental para eu desenvolver bem o meu trabalho. O clima aqui é bom, o grupo não tem vaidade e todo mundo se respeita. Acho que posso melhorar ainda mais, pois agora teremos mais tempo para treinar", completou Gilson, o faz-tudo do Leão.

