Farias se diz ligado no Timão: "Temos que pensar somente nessa partida"

Focado no duelo pela Copa do Brasil contra o Corinthians, o capitão do Vitória, Willian Farias, falou em enterevista coletiva nesta segunda-feira, 23, na Toca do Leão, da importância do jogo e das dificuldades.

“Tem o Rodriguinho, vivendo grande fase. Tem dois anos que vem muito bem. O próprio treinador deles deu entrevista e disse que Rodriguinho oscilou pouco. A maioria dos jogos ele esteve muito bem e decidindo partidas. A gente pensa em 180 minutos, mas sabemos que algumas partidas podem ser definidas nos 90. Temos que pensar somente nessa partida. Encerrando ela, vendo o resultado, fica mais nítido o que vamos precisar nos outros 90. Temos que pensar nesse jogo, que pode definir o próximo”.

O duelo, que é válido pela partida de ida das oitavas de final da competição, será realizado nesta quarta-feira, 25, no Barradão, às 19h.

Treino na Toca

Após o time desembarcar na madrugada desta segunda, 23, em Salvador, os jogadores do Rubro-Negro se reapresentaram no período da tarde e realizaram um treinamento na Toca do Leão.

Os atletas que iniciaram a partida contra o Atlético-MG realizaram um trabalho regenerativo. Os demais participaram de atividade em campo. O goleiro Caíque trabalhou em separado.

O elenco do Leão volta a treinar na tarde desta terça, 24, às 15h30, com portões fechados.

Ingressos

O ingressos para o duelo pela Copa do Brasil já estão à disposição da torcida. Os preços variam de R$ 20 (meia, para arquibancada) a R$ 60 (inteira, para o Cadeira) (confira abaixo).

