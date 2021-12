Farias, Miguel e Kanu ficam no DM; Kieza volta a treinar

De portões fechados, o treinador Vagner Mancini comandou novo treinamento visando o jogo contra o Sport, marcado para quinta-feira, 12, no Barradão.

O treinador não contou com Willian Farias, Kanu e Fernando Miguel, que ficaram no departamento médico em tratamento.

Farias publicou nas suas redes sociais uma foto de parte do tratamento com o fisioterapeuta Michel Aguiar. A imagem era acompanhada por emojis de choro.

A assessoria do Vitória garantiu que o jogador não teve piora na lesão do joelho. “Está seguindo o procedimento do departamento médico. Tem que ter paciência”.

Por outro lado, o atacante Kieza, que se recupera de uma cirurgia, voltou a treinar com a equipe. A expectativa é que ele esteja pronto para jogar na quinta.

Em 11º lugar, o Vitória recebe o Sport, que abre a zona de rebaixamento e não vence há nove rodadas.

