Farias é diagnosticado com nova lesão e não tem previsão de retorno

Um dos principais nomes do elenco do Vitória e ídolo da torcida, Willian Farias deve passar mais um bom tempo sem entrar em campo.

O jogador, que não atua desde julho – quando sofreu uma lesão no joelho direito – voltou a sentir dores e, após passar por exames de imagem, foi diagnosticado com nova lesão.

De acordo com a assessoria, trata-se de um problema no tecido fibro cicatricial do ligamento do joelho. “O jogador voltou ao tratamento, sem previsão de retorno”, informou.

Por outro lado, o departamento médico do clube não trabalha com a possibilidade de cirurgia. Ainda assim, as chances do jogador voltar a entrar em campo neste ano ficam cada vez menores.

Outro atleta que ficará fora por mais algumas rodadas é Kanu. O zagueiro voltou a reclamar de inchaço e dores no joelho, e os exames apontaram uma inflamação.

Depois de continuar com a fisioterapia, o jogador será liberado para trabalhos na academia na semana que vem e só poderá treinar com o grupo em cerca de 15 dias.

Para completar os desfalques, Kieza ainda sente dores da pequena cirurgia que fez na última semana e só deve começar a treinar com a equipe na semana que vem, se for liberado pelo DM.

Além desses jogadores, Mancini não terá à disposição para o jogo contra o Santos o atacante André Lima, que foi expulso na última partida.

