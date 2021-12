Farias diz que Leão precisa “encontrar o equilíbrio” para superar má fase

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Vitória começa a preocupar seu torcedor, que não quer reviver o drama dos últimos dois anos. Pensando nisso, o capitão Willian Farias admitiu nesta quinta-feira, 3, em entrevista coletiva, que tem pensado na situação do clube no certame nacional.

Para ele, o time “tem que encontrar o equilíbrio” para superar a má fase. “A gente entende que é uma situação preocupante e que precisamos somar pontos o mais rápido possível para reconquistarmos a confiança”, revelou.

Para o duelo contra o Fluminense, domingo, às 16h, no Barradão, Mancini espera contar com alguns retornos. Durante o treino aberto na tarde desta quinta, Luan, André Lima, Júnior Todinho e Cleiton Xavier (atletas em fase de transição) fizeram trabalho específico e podem pintar entre os relacionados. O zagueiro Aderllan, novo reforço, já está regularizado e pode estrear.

