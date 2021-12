Falcão diz que Ba-Vi só terá 10% dos ingressos para o rival

Com mando de campo do Vitória, a diretoria rubro-negra decidiu não oferecer mais espaço para a torcida do Bahia no clássico do próximo domingo, no Barradão, pelo Baianão. Será o único Ba-Vi da primeira fase da competição.

Como prevê o Estatuto do Torcedor, o Tricolor terá direito a, pelo menos, uma cota mínima de 10% dos ingressos.

"Por questões de logística e de segurança, decidimos não ceder mais espaço no próximo clássico. Nós temos uma entrada exclusiva para os visitantes, e abrir mais espaço requer uma operação estrutural que vai gerar custos em reposição de alambrado e entrada da torcida rival. Vamos manter os 90% dos ingressos para o Vitória e 10% para o Bahia", afirmou o presidente do Vitória, Carlos Falcão.

Ele garantiu que a diretoria do Bahia não o procurou para conversar sobre o aumento da carga. "Creio que nosso torcedor vai comparecer em massa no clássico. Ano passado, não atuamos em nenhum Ba-Vi no Barradão e acho que o torcedor quer este retorno ao nosso estádio", completou Falcão.

O último confronto com o Bahia lá foi em maio de 2013, na final do Estadual com empate em 1 a 1.

Time misto

Pensando no clássico, o técnico Ricardo Drubscky deseja poupar atletas na quarta-feira, diante do Galícia. No domingo, 23, a turma ganhou folga. Retorna aos trabalhos nesta segunda-feira, 23. "Alguma coisa a gente vai fazer para quarta, mas é prematuro dizer. É pensamento nosso fazer alguma mexida", disse Drubscky.

