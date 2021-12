Falcão afirma que Vitória não tem interesse em trazer Pet

Os fãs de Petkovic que esperavam vê-lo treinando o Vitória podem ir "tirando o cavalo da chuva". Pelo menos foi isso que deixou claro, ontem, o presidente do Leão, Carlos Falcão. De acordo com ele, o clube não tem interesse em trazer o sérvio e ídolo da torcida rubro-negra para ocupara o cargo que era de Ricardo Drubscky. "Em momento algum, citamos o nome do Petkovic. É pura especulação", disse o cartola do rubro-negro baiano.

Falcão também aproveitou para desmentir a notícia de que ele e o diretor de futebol Anderson Barros queriam contratar Pet, mas o vice-presidente Epifânio Carneiro teria barrado a ideia. "Isso não existiu", resumiu.

Na pauta do rubro-negro, estão os nomes de Gilson Kleina, Adilson Batista, Jorginho e Vagner Mancini. As chances maiores são de Mancini e Adilson, já que Kleina tem um salário de cerca de R$ 250 mil e Zinho, auxiliar de Jorginho, teria pedido o mesmo valor de salário do ex-lateral.

A assessora de Vagner Mancini, Carol Teberga, informou que o treinador está de férias, fora do país, e retorna na próxima semana. "Eu conversei com ele na semana passada. Como está de férias, não está atendendo o celular. Por isso, não dá para desmentirmos ou confirmarmos se existe uma negociação com o Vitória", falou. Adilson Batista não foi localizado para falar sobre o assunto.

Por enquanto, quem vai comandando o grupo é o interino Carlos Amadeu, que conquistou a classificação antecipada para as quartas de final da Copa do Nordeste. "Temos que parabenizar o trabalho do professor Ricardo Drubscky", disse ele, referindo-se ao antigo treinador.

