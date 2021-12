Falcão afirma que vai processar empresa por erro no escudo

Depois de ter o escudo estampado com um erro nos ingressos oficiais, onde aparecia a abreviatura "V.I.C.E" ao invés de E.C.V, o presidente do Vitória Carlos Falcão declarou que já acionou o departamento jurídico do clube para tomar as medidas cabíveis ao caso.

"O Vitória irá tomar todas as previdências que são juridicamente cabíveis para preservar o clube em termo de ressarcimento que devemos ter pelo uso dessa imagem" disse.

Na avaliação do cartola, a situação não atrapalha a atuação do time em campo, mas ofende a imagem institucional do clube. "É claro que o caso não chega a prejudicar diretamente o Vitória, no desempenho do time, mas enquanto instituição, isso não está certo", pontua ele em entrevista ao G1.

Em nota, a M1 Eventos - produtora responsável pelo jogo - lamentou o "erro grave" e informou ter se retratado com o presidente do Vitória pela falha.

Ingresso foi impresso com erro no brasão e na data (Foto: reprodução)

