Fabrício já está à disposição do técnico do Vitória

O Vitória oficializou no final da tarde da terça-feira, 12, a contratação do lateral-esquerdo Fabrício, de 32 anos. O jogador, que assinou até o final da temporada, já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e fica à disposição do técnico Marcelo Chamusca para a partida desta quinta diante do Confiança, pela Copa do Nordeste.

O atleta, que estava sem clube, encerrou a temporada passada vestindo as cores do Vasco da Gama, onde atuou em 21 partidas e marcou dois gols. No Cruz-Maltino, o lateral teve uma saída bastante conturbada, após postar em suas redes sociais uma foto com outros jogadores, ironizando a cobrança da torcida.

Treinando na Toca do Leão desde o começo de fevereiro, Fabrício é um lateral versátil e pode atuar também mais avançado, como meia ou ala. Na temporada passada, ele chegou a ser improvisado algumas vezes, sob o comando do treinador Jorginho.

