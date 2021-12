Fabrício ganha vaga como titular do Vitória contra Coritiba

O técnico Caio Júnior comandou na manhã desta sexta-feira, 26, o último treino do Vitória em Salvador antes da viagem para enfrentar o Coritiba no domingo, 28, às 18h30, no estádio Couto Pereira.

Na atividade, o treinador definiu o time com apenas uma modificação em relação a equipe que começou a partida no empate sem gols contra o Bahia. O lateral Nino, lesionado, cede sua vaga para o zagueiro Fabrício. Mas quem será deslocado para a lateral-direita é o zagueiro Gabriel Paulista.

Caio preferiu não apostar no especialista da posição, o reserva Daniel Borges, que chegou a atuar no Ba-Vi após a lesão de Nino. Segundo o treinador, a escolha por Gabriel é para o time ter uma marcação mais forte contra o Coritiba, equipe que ganhou todos os quatro jogos que fez no Couto Pereira na Série A deste ano.

"Neste jogo, como vamos precisar muito da marcação, prefiro utilizar Gabriel. Perco ofensivamente, mas ganho no aspecto de marcação", disse Caio Júnior.

Com isso, o time que enfrenta o Coxa começa o jogo com a seguinte escalação: Wilson; Gabriel Paulista, Victor Ramos, Fabrício e Danilo Tarracha; Michel, Cáceres, Escudero e Renato Cajá; Maxi e Dinei.

