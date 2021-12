Fábio Mota convoca reunião do novo Conselho Deliberativo do Vitória

O presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, convocou sua primeira reunião após as eleições no clube, realizada na última quarta-feira, 24. A chamada foi marcada para a próxima quinta, 2, no Barradão, em Salvador.

Em documento divulgado no site oficial do Vitória, Mota destacou revisar o tempo de associação dos conselheiros que integravam o Conselho Deliberativo, inclusive os vitalícios.

Além disso, ele avaliará outros três pontos, como "eleição do nome a ser agraciado com a Comenda Arthemio Valente", previsto no terceiro item da convocação.

adblock ativo