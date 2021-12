Exame nega lesão e Michel pode encarar o Ceará

Foi apenas um susto: o volante Michel, que havia reclamado de dores no joelho durante a partida do último sábado, 17, contra o Joinville, não está machucado e pode entrar em campo no jogo derradeiro da Série B, no sábado, 24, contra o Ceará, no Barradão.

A informação é do médico do Vitória, Ivan Carillo Pinto, que examinou o jogador e constatou a ausência de lesão no joelho. Contudo, salienta Ivan, a participação do volante no duelo contra o Vozão dependerá da sua completa recuperação.

"O exame que fizemos nele não apontou lesão. A probabilidade é grande de que ele já esteja à disposição do departamento físico na quarta-feira. Ele tem chances de ir a campo contra o Ceará", disse Carillo.

No jogo contra o JEC, Michel sofreu um choque na perna direita, em região próxima ao joelho. Depois da partida, o jogador foi submetido a um exame de ressonância magnética.

Nesta segunda, já liberado pelos médicos, o atleta participou do treino regenerativo com os demais jogadores do elenco. Os demais jogadores voltam ao batente às 9h desta terça-feira, 20, na Toca do Leão.

adblock ativo