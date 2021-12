Exame indica "conjunção carnal'; polícia do PR não confirma

Um exame preliminar vazou, nesta terça-feira, 1º, para a imprensa paranaense indicando que a suposta vítima de estupro por jogadores do Vitória teria praticado "conjunção carnal" no dia do incidente, no último domingo, 29, no Hotel Bourbon, em Curitiba. A informação é do repórter Bruno Henrique, da rádio paranaense Banda B.

Oficialmente, a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Paraná não confirma a informação. As imagens do quarto onde ficou hospedada a suposta vítima já estão de posse da delegada titular da Delegacia da Mulher, Marcia Rejane Vieira Marcondes.

Pelas informações oficiais, a delegada só voltará a se pronunciar sobre o caso após o resultado do laudo dos exames feitos com a suposta vítima, que tem um prazo de até 10 dias para ficarem prontos.

Até o final da semana, a mulher de 44 anos (nome não revelado) que acusa os jogadores de estupro será novamente interrogada. Ela teria identificado dois atletas através de fotografias, segundo a delegada do caso. Entretanto, estes seguem em sigilo para não atrapalhar as investigações.

Na chegada a Salvador, no início da noite de segunda, o diretor Raimundo Queiroz admitiu que liberou os jogadores para sair na noite de domingo, mas disse que todos cumpriram o horário estabelecido para a volta - não revelado pelo cartola.

O caso

A mulher de 44 anos alegou ter sido estuprada por quatro jogadores na madrugada de segunda, no mesmo hotel em que a delegação rubro-negra estava hospedada.. A suposta vítima prestou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e já fez o exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal de Curitiba (PR).

Ela teria acompanhado uma amiga, namorada de um dos jogadores do clube, até o hotel. Elas teriam feito uma reserva no estabelecimento e a amiga foi para um quarto com o namorado, enquanto a vítima teria ficado em outro, com quatro jogadores do Vitória. "Eles queriam transar, queriam fazer tudo. Eles estavam no bar e chamaram a gente. O pai e a mãe da minha amiga nos levaram e entramos pelas portas do fundo do hotel. Eram quatro jogadores que mentiram os nomes, mas posso reconhecer todos eles", disse a acusadora, em entrevista à Rádio Banda B, da capital paranaense. Em depoimento a mulher confirmou ter bebido: "Eu bebi. Bebi sei lá o quê."

Segundo a delegada do caso, Márcia Rejane, dois atletas teriam sido identificados pela acusadora e afirmou que a mulher não aparentava embriaguez. "O inquérito policial está sendo elaborado e, por enquanto, ninguém será chamado para ser ouvido nem serão revelados nomes dos envolvidos, porque ainda são necessárias mais provas. Este caso será tratado com muito cuidado e, se de fato algo tiver acontecido, os responsáveis serão punidos", explicou a delegada.

Em nota, o hotel afirmou que a suposta vítima fez o check-in às 2h da manhã, saindo três horas depois. Chorando muito, ela se jogou no táxi de Hamilton Carvalho, o primeiro a ver a mulher aos prantos. "Ela se jogou na frente do meu carro. Perguntei se estava louca e ela falou que tinha sido estuprada. Vi que era sério. Ela chorava muito e mostrou um hematoma no peito. Quando vi o cartão do hotel na mão dela, fui até lá e chamei a polícia", disse o motorista.

O diretor de futebol do Vitória, Raimundo Queiroz, se pronunciou em Curitiba. "Não aconteceu problema nenhum. O hotel hospedou duas mulheres e uma delas disse que foi violentada. É mentira! As mulheres estavam bêbadas e foram levadas para a delegacia. Ela nem sabe quais são os nomes dos jogadores. Ninguém teve qualquer envolvimento nisso", declarou.

A namorada de um dos jogadores, que também chegou com a suposta aliciada, negou as acusações da amiga no seu depoimento. Disse não terem havido relações sexuais entre a vítima e os atletas. A delegada, no entanto, argumenta que a amiga, em seu depoimento, confirmou ter ficado pelo menos 30 minutos em um quarto diferente da suposta vítima. Sendo assim, não pode saber tudo o que aconteceu.

