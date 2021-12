Exame detecta lesão em lateral do Vitória

O exame realizado na quinta-feira, 24, pelo lateral Van, do Vitória, detectou uma lesão grau 1 na coxa. O lateral já iniciou o tratamento e será observado pelo departamento médico.

Segundoo o site Bahia Notícias, existe chance do atleta ficar à disposição para o jogo contra o Operário, dia 3 de janeiro, um domingo, às 18h15, no Barradão.

Van sentiu o problema durante o revés por 3 a 0 para o CSA, na última terça-feira, 22, no Rei Pelé. Ele, que havia entrado na vaga de Léo Morais, substituído aos nove minutos do primeiro tempo em virtude de uma lesão no tornozelo, deixou o jogo na etapa final.

Com 36 pontos, o Vitória ocupa a 15ª posição na tabela de classificação da Série B.

