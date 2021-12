Exame confirma lesão de LCA e Gabriel Santiago desfalca Vitória por seis meses

Um dos destaques do Vitória no triunfo por 1 a 0 no Ba-Vi do último sábado, 13, pela Copa do Nordeste, o meia Gabriel Santiago, de 21 anos, deixou o gramado no novo clássico desta quarta-feira, 17, após se machucar sozinho em um lance no duelo realizado no estádio de Pituaçu.

Com suspeita de rompimento no joelho esquerdo, o jogador passou por exames na manhã desta quinta-feira, 18, e não se reapresentou com o elenco que treinou no CT Manoel Pontes Tanajura.

De acordo com a assessoria do Leão, o médico do clube, Ivan Carilo confirmou a lesão de Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Ainda conforme o informativo, o clube irá agendar a cirurgia do atleta que desfalca o time por seis meses.

