Ex-Vitória, Rildo chega ao Santos e pode estrear sábado

Uma semana após começar a treinar no Santos, o atacante Rildo foi oficializado pelo clube nesta sexta-feira. O jogador assinou contrato, que já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, assim, pode estrear já no sábado, quando a equipe enfrenta o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão.

"É uma satisfação, um prazer muito grande atuar em uma equipe como o Santos. Fui muito bem recebido, vinha treinando na Ponte Preta e estou à disposição do Oswaldo para ajudar", disse Rildo, em declaração reproduzida pelo site oficial do Santos. O jogador já vinha treinando com o elenco.

A chegada dele foi comemorada dentro do clube. "O Rildo fez uma excelente temporada na Ponte Preta e com certeza, vai nos ajudar muito neste ano", comentou o superintendente de esportes do Santos, André Zanotta.

Atacante de velocidade e driblador, Rildo tem 24 anos e marcou sete gols nos 41 jogos que disputou pelo clube de Campinas em 2013, se destacando na campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana.

Ele começou a carreira no São Bernardo e passou também por Fernandópolis, Ferroviária e Vitória antes de ser contratado pela Ponte Preta. Agora, com a camisa santista, tem o maior desafio da carreira.

