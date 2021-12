Ex-Vitória, Rafael Carioca é apresentado pelo Botafogo

Após uma passagem de altos e baixos pelo Vitória, o lateral-esquerdo Rafael Carioca, de 28 anos, foi apresentado oficialmente pelo Botafogo-RJ, nesta sexta-feira, 2.

Falando pela primeira vez como atleta do alvinegro carioca, o jogador evitou falar em sua trajetória pelo Leão da Barra, preferindo dar maior foco ao seu desempenho pelo Ceará, em 2017, quando atuou sob o comando de Marcelo Chamusca, atual técnico do Glorioso.

"Estou muito feliz por essa oportunidade. Vim para somar e buscar o meu espaço, independente de ser uma indicação do treinador ou não. Espero que a gente consiga os triunfos como foi em temporadas passadas, como no Ceará em que tivemos acesso e título estadual. Espero que tudo volte a ser como era e que a gente consiga nossos objetivos aqui no Botafogo", declarou, em entrevista virtual.

Revelado pelo Vila Nova-GO, Rafael possui passagem por diversos clubes do cenário nacional. Internacional-RS, Resende-RJ, Caxias-RS, Linense-SP, Paraná-PR, Ceará, CRB-AL, e Red Bull Bragantino-SP, último clube antes de vestir a camisa do Vitória, na última temporada. Pelo Rubro-negro foram 25 jogos e três gols marcados.

