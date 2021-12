Ex-Vitória é flagrado em exame por uso de cocaína

O Vila Nova comunicou através de seu site oficial, na quinta-feira, 6, que o jogador Robston, ex-Vitória, foi flagrado no exame antidoping por uso de cocaína em jogo do time goiano contra o Sampaio Corrêa, pela semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C de 2013.

Foi encontrada a substancia benzoilecgonine, que deriva do metabolismo da cocaína pelo organismo. Robston admitiu o uso da droga na véspera da partida decisiva do Vila pela Terceirona, e não fez o pedido da contraprova.

O jogador terá que cumprir suspensão preventiva enquanto aguarda o julgamento pelo STJD. Ele pode pegar até dois anos de suspensão, pena máxima imposta pela entidade.

Robston, que teve uma passagem discreta pelo Vitória em 2012, foi titular do Vila Nova na campanha do acesso à Série B no ano passado.

adblock ativo