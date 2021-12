Ex-Vitória, Agnaldo Liz assume time do Campeonato Baiano

O ex-comandante do time sub-23 do Vitória, Agnaldo Liz, está de casa nova. O Treinador foi anunciado na noite deste domingo, 29, como novo reforço do Atlético de Alagoinhas para a disputa do Campeonato Baiano de 2020.

Dispensado do Leão, com o fim do elenco de aspirantes, devido à crise causada pela Covid-19, Liz terá a tarefa de classificar o clube do interior para as semifinais da competição. Com 11 pontos, mesma pontuação do Vitória, último time do Grupo de classificação (G4), o Atlético ocupa a 5° posição do campeonato.

Faltando duas partidas para o fim da fase inicial, o técnico enfrentará o Bahia em sua primeira partida pelo carcará, no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro, o Carneirão.

