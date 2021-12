Ex-técnico do Joinville, Arthurzinho dá dicas ao Vitória

O ídolo Arturzinho dispensa apresentações na história do Vitória. Craque indiscutível em campo, também contribuiu como treinador, conquistando dois Estaduais e um Nordestão. Porém, ele também fez história recentemente no Joinville, adversário do Vitória no próximo sábado, em Santa Catarina.

Na temporada passada, foi o Rei Artur que conduziu o time catarinense ao acesso para a Segundona atual, premiado inclusive com o título. Apesar da torcida pedir sua permanência, o técnico não renovou contrato com o Joinville, alegando ter sido oferecido um salário muito abaixo do que ele queria. No clube sulista, o ex-jogador teve um aproveitamento de 77,3%.

Entretanto, o próprio Arturzinho garante que o elenco atual tem 70% dos jogadores de 2011. E dá dicas: "É bom não achar que o time vai jogar sem a raça pelo fato de não ter mais pretensões na Série B. Lá a torcida exige triunfo sempre. A maioria dos jogadores trabalhou comigo e é preciso ter muito cuidado com o lateral-direito Eduardo, muito rápido. Tem também o artilheiro Lima, que precisa ser marcado os 90 minutos", deu a dica.

Acesso no Sul - Perguntado sobre sua torcida na partida de sábado, Arturzinho mostra preferência pelo rubro-negro e garante que o acesso vai ser sacramentado em Santa Catarina. "O Joinville não tem mais nenhuma chance de acesso, mas o Vitória tem e vai subir. O jogo será difícil, mas creio e torço por um triunfo rubro-negro. Tenho certeza de que vai acontecer, pois o São Caetano pega o Goiás, que quer sacramentar o título", analisou.

Sobre a queda brusca do Vitória na competição, Artur aponta a saída de Carpegiani como precoce, mas concordou com a contratação de PC Gusmão. "Não faço ideia sobre os problemas internos, mas Carpegiani merecia crédito. Porém, sou fã do trabalho de PC Gusmão e não tenho dúvida de que ele vai conquistar o acesso", garantiu.

Arturzinho não esconde sua afeição pelo rubro-negro baiano e não entende tanta desconfiança da torcida por conta da queda de rendimento. Para ele, o Vitória sempre sofre antes de suas conquistas.

"Lembro tanto jogando como treinando que nunca conquistamos nada facilmente. Quando ganhei o Nordestão e o Baiano de 97, fomos perfeitos no início, caímos de produção, mas conseguimos no final. Será assim agora. O torcedor do Vitória tem coração de leão. Está preparado para fortes emoções".

