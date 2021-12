Ex-São Paulo, Neilton promete dar informações a Mancini sobre o rival

Além de ser fator fundamental em campo, liderando o time como artilheiro e maior ‘garçom’, com cinco gols e quatro assistências, Neilton também quer ajudar Vagner Mancini a descobrir o caminho para o triunfo contra o São Paulo, no domingo, 17, às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada.

Isso porque o atleta jogou seis meses no clube paulista antes de vir para o Vitória. “Conheço praticamente o elenco todo lá, então vou procurar ajudar o Mancini com algumas informações. O São Paulo tem jogadores perigosos, então temos que tomar cuidado. Eles vão vir para ganhar o jogo, e temos que nos preparar”, contou o atacante.

O jogador, inclusive, acredita que o seu momento de destaque no clube se deve à chegada do novo treinador.

“A chegada do Mancini foi o principal para eu voltar a atuar. Com o Gallo aqui, acho que não estava me favorecendo muito. Então o Mancini foi o principal para que não só eu, mas o grupo todo pudesse jogar em alto nível. Eu nunca desanimei, sempre procurei trabalhar, então isso é um dos motivos também”, explicou.

Na atividade desta quinta-feira, 14, o técnico Vagner Mancini comandou um coletivo, além de um trabalho tático focado na parte ofensivo e defensiva.

O atacante colombiano Santiago Tréllez e o volante Willian Farias fizeram um trabalho físico à parte.

Já o meia Danilinho e o zagueiro Fred deram apenas voltas ao redor do gramado. O elenco volta a treinar nesta sexta, 15, às 15h, na Toca do Leão.

Venda de ingressos

Os bilhetes para o confronto contra o São Paulo já estão à venda desde esta quinta no site Futebol Card (futebolcard.com), nas lojas oficiais (Shopping Capemi, Center Lapa e Paralela) e na bilheteria do Barradão.

O clube ainda não divulgou a parcial de ingressos vendida para a partida.

