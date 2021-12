Ex-presidente do Vitória, Jorginho Sampaio sofre novo infarto

O ex-presidente do Esporte Clube Vitória e empresário, Jorginho Sampaio, sofreu na noite desta sexta-feira, 12, seu terceiro infarto e foi internado no Hospital Teresa de Lisieux.

De acordo com a assessoria do Leão, Jorginho está passando neste momento por um procedimento de cateterismo na unidade de saúde. Em janeiro deste ano, ele chegou a passar pelo mesmo problema no coração.

Como o infarto atual foi na mesma região do anterior, existe a grande possibilidade dele precisar passar por processo cirúrgico.

Jorginho Sampaio também chegou a ser contaminado pelo novo coronavírus. No entanto, ele havia recebido alta na última quarta-feira, 10.

