Ex-ídolo do arquirrival, Kieza celebra bom começo no Vitória

Raras vezes um jogador causou tanto alvoroço no futebol baiano quanto o capixaba Kieza. Entre julho de 2014 e dezembro de 2015, ele foi o grande destaque do Bahia, marcando 35 gols em 72 jogos. Após dois meses no São Paulo, retornou a Salvador em 16 de março para assinar contrato de três anos com o Vitória em uma recepção que lotou o aeroporto. Dois dias depois, foi a principal atração do evento para 5 mil torcedores no Barradão que apresentou os também contratados Victor Ramos e Dagoberto.

Neste primeiro mês de volta à capital baiana, o centroavante de 29 anos tem sido constantemente abordado nas ruas e redes sociais. A atitude dos tricolores o faz exibir mágoa e sorrisos na mesma intensidade. "Eles têm reações bem diferentes. Muitos me tratam com admiração. Outros, nas redes sociais, vêm me xingar. Tenho recebido todo tipo de ofensa. Fico triste, mas tenho que lidar com isso", declara.

Na sequência, Kieza rebate os agressores. "Não ligo para eles, não. Só xingam pelo computador. Pessoalmente, ninguém me trata assim. Nas ruas, quando me encontram, o tratamento dos torcedores é muito respeitoso, o que me deixa feliz, pois tive uma história importante lá. Só ouço elogios e frases como: 'você é tricolor' e 'volta para o Bahia, seu lugar é aqui'".

Quanto ao tratamento dos rubro-negros, Kieza é só alegria: "Achei que eu poderia sofrer alguma rejeição, mas não! Fui muito bem recebido, o que me deixou muito feliz mesmo. Sou abordado pela torcida com pedidos de fotos, autógrafos... As frases são sempre: 'seja bem-vindo', 'você é fera, matador', 'agora você está do lado certo'...".

Grande início

A retribuição já vem sendo dada. Pelo Vitória, o centroavante fez dois jogos. No duelo de volta das quartas de final do Campeonato Baiano, no Barradão, participou dos dois primeiros gols e marcou o terceiro no 3 a 0 sobre o Flamengo de Guanambi. Já pela ida das semifinais - 3 a 2 sobre a Juazeirense, fora de casa - voltou a marcar o tento que fechou o placar rubro-negro.

O bom rendimento é reflexo também das relações internas no Leão. "Já estou ambientado ao Vitória. Todos os jogadores me trataram super bem e me deixaram à vontade no clube. Isso acelerou minha adaptação", explica.

Quinta, às 16h, no Barradão, pelo duelo de volta com a Juazeirense, Kieza fará a terceira partida pelo clube. Se Vitória e Bahia confirmarem o favoritismo na semifinal, ele enfrentará o ex-clube pela primeira vez no domingo, também no Barradão, já pela ida da final.

Quando defendia o Bahia, chegou a comemorar gol em Ba-Vi com a camisa da torcida organizada Bamor e correndo para abraçar torcedores na arquibancada (o Vitória venceu por 3 a 1, de virada, pela Série B de 2015). Já no dia em chegou ao Rubro-Negro, vestiu logo no aeroporto a camisa da torcida Os Imbatíveis que ganhou de presente.

Perguntado sobre como será seu comportamento no próximo Ba-Vi, pede para evitar polêmica e resume: "Tenho carinho pelo Bahia, mas o que vivi lá é passado. Hoje, meu vinculo é com o Vitória".

A única coisa que ele promete é boa atuação: "Temos um time de grandes jogadores, por isso foi fácil obter um rápido entrosamento. Então, confio que eu siga subindo de produção e ajudando o Vitória cada vez mais".

Copa do Brasil

Nesta terça-feira, 19, acatando solicitação do Vitória, a CBF transferiu do Barradão para a Arena Fonte Nova o jogo do dia 27 de abril, contra o Náutico-RR, pelo duelo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. O de ida, há uma semana, foi vencido pelo Leão por 3 a 2.

